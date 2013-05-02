沪铜盘中重挫近5% 收盘缩减跌幅

路透新加坡5月2日 - 上海期铜周四大跌，中国市场结束三天假期恢复交易后，尾随海外市场跌势，因投资人忧心全球经济成长可能进入低潮。

沪铜盘中重挫近5%，触及每吨49,240元人民币日低，收盘缩减跌幅，以49,680元作收，跌幅4.11%。沪锌盘中下挫逾4%，至14,150元人民币，逼近四年低点。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌向2011年10月以来低位，0711GMT时，下跌0.76%，报每吨6,846.50美元。

LME期铜曾在4月23日触及一年半低位6,762.25美元，上个交易日收低近4%。

“理论上讲，美联储昨日的声明应当对市场起到支撑，但市场仍然忧心忡忡，经济数据全线都表现不佳，”商品研究咨询公司Barratt's Bulletin的执行长Jonathan Barratt说道。

他认为，在卖空操作降温以及全球经济开始回暖以前，金属价格近期可能必须向下测试接近生产成本的支撑位。“到第二季底或第三季，我们应可见到市场回弹。”

市场目前关注点转向今日稍晚的欧洲央行会议和周五的美国非农就业报告，预计欧洲央行将宣布10个月以来的首次降息。

0712 GMT金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 6846.50 51.50 +0.76 -13.65

上海期铜 49680 -2130 -4.11 -13.87

COMEX期铜 309.75 1.75 +0.57 -15.20

LME期铝 1837.75 13.75 +0.75 -11.26

上海期铝 14480 -205 -1.40 -5.64

LME期锌 1852.25 12.25 +0.67 -10.24

上海期锌 14410 -1135 -7.30 -7.30

LME期镍 14789.00 -31.00 -0.21 -13.79

LME期铅 1984.50 5.50 +0.28 -15.19

上海期铅 13770.00 -205.00 -1.47 -9.70

LME期锡 19905.00 -45.00 -0.23 -14.94

LME/上海套利价差^ -578

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。 (完)

(编译 高琦 审校 张涛)

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