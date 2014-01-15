沪铜收低结束三连涨 现货需求转弱限制期价升势

路透上海1月15日 -上海期铜周三结束此前三个交易日的涨势收低。春节前现货需求转弱，加之国内外宏观数据出现分化，令沪铜上行空间受到较大压制，期价盘整后逐阶下行的可能性较大。

新近成为主力合约的沪铜1404收低0.5%，至每吨51,350元人民币，持仓增加22,622手。去年8月以来，沪铜主力合约大部分时间在50,000-53,000元区间震荡整理。

安信期货金属分析师佟玲表示，“和外围市场相比，中国的需求要明显偏弱，加之春节假期的临近，冶炼厂和下游需求端停产和放假增多，供需均偏清淡，铜价短线料继续整理。”

不过她也指出，沪铜在50,000元上方的区间已盘整较长时间，春节后若看不到国内制造业活动升温的迹象，期价下行的压力就会增大。

本月稍早的数据显示，汇丰中国12月服务业PMI降至28个月新低，呈现与官方数据类似的明显回落走势，表明服务业的扩张势头有所放慢。

与之相比，近期的欧美制造业和消费数据偏强。美国商务部周二公布，美国12月零售销售较前月增加0.2%，好于预估。

近期铜现货的升贴水变化，亦呈现出外强内弱的格局。伦敦金属交易所(LME)现货铜较指标三个月期铜合约溢价周一升至36美元，为2012年5月来最高，反映实货供应偏紧。

而国内现货升水却呈走弱趋势，行业网站--上海有色网数据显示，截至周三中午现货铜平均升水每吨15元，较前一日缩窄70元。

佟玲指出，年底备货期间阴极铜的订货量会大一些，现货出现季节性升水比较正常；但相比海外市场，国内现货需求力度正在转弱。欧美因素正逐渐取代中国，成为支撑铜价的重要依据。

法国巴黎银行(BNPP.PA)对2014年基本金属价格的最新预测显示，今年铜价料为每吨7,075美元，锌价料为2,150美元。

截至北京时间周三15:10，LME三个月期铜报每吨7,258.50美元，下跌0.3%。(完)

(发稿 丁琦；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。