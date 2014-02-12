沪铜止跌企稳 受叶伦讲话及中国外贸意外强劲支撑

路透北京2月12日 - 上海期货交易所铜期价周三小幅收升，自昨日收盘创下的逾两个月低位企稳回升，主因中国1月贸易数据实现“开门红”，以及美联储主席的讲话提供支撑，但有色金属整体供应过剩的忧虑犹在。

分析师指出，美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的证词陈述显示经济前景乐观，且不会突然改变美国货币政策，对周期性较强的工业品期货的提振作用更为明显，令弱势有色金属获得喘息时机。

上海期货交易所期铜主力1404合约周三小幅收升0.14%至每吨50,650元人民币，周二该合约创下自去年12月3日以来最低收盘价。沪铝主力合约亦小幅收升，沪锌主力合约虽小幅收跌，但跌幅较上日收窄。

“工业品没有延续昨日的大幅下跌，这些消息（中国贸易数据）是有一个好的影响，今天看有色都有企稳的走势。当然金属市场更多还是受到叶伦讲话的提振，叶伦讲话会有更长远的影响。”中粮期货工业品事业部总监梁丽娟称。

在她看来，长期来看，有色金属更多受供需影响，中国经济如果没有明显好转，有色价格很难走强，这也是最重要的影响因素之一。

此外，如果中国为刺激经济而更多增加供给，将会造成更严峻的供应过剩，所以中国的产业结构调整的难度很大，短期看有色金属价格很难有强势表现，因有效需求难以实质性提升。

中国海关周三公布1月份进出口增幅双双达到10%，相较去年年初的高基数，两位数的进出口增幅远超市场预期，显示受欧美经济体回升，中国外贸开局良好。

欲浏览相关图表，请点选中国月度外贸增速及顺差图表 link.reuters.com/nyq76v。

中国期市主要品种收盘信息：

交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手)

上期所 沪铜(cu) 1404 50,650 0.14 213,778

黄金(au) 1406 253.10 0.46 177,818

螺纹钢 (rb) 1405 3,393 -0.41 1,382,352

橡胶 (ru) 1405 15,755 -0.32 214,394

大商所 豆粕 (m) 1405 3,429 1.27 1,463,198

豆油 (y) 1405 6,644 0.18 668,582

焦炭 (j) 1405 1,324 -0.38 205,314

郑商所 白糖 (sr) 1405 4,514 0.02 600,320

棉花 (cf) 1405 20,015 -0.32 74,916

中金所 沪深300(if) 1403 2,287.8 0.32 41,396

注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期货报价单

位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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