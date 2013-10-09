沪铜收创八日低位 美国财政僵局难解令市场承压

路透北京10月9日 - 上海期铜周三创下八个交易日收盘最低。美国财政僵局迟迟未解，令金融市场人气转空，国内也面临需求季节性转弱的前景，均使市场对四季度铜价难以乐观。

沪铜主力今日集中向1401合约移仓，该期约收低1.30%至每吨51,680元，创9月18日以来收盘新低。LME三个月期铜在亚洲盘中亦下跌近1%，北京时间15点时报每吨7,175.50美元。

“目前铜价的主要影响因素来自美国，上调举债上限的最后期限逼近，但两党分歧依然很大，市场信心动摇，作为金融属性较强的铜自然也未能幸免。”新湖期货的金属分析师廉正表示。

美国总统奥巴马周二对国会共和党人施压，表示只有当他们同意无条件让联邦政府重新开门并提高举债上限后，他才愿与之就预算问题进行谈判。

与此同时，美联储官员的表态也趋于强硬。原属于中间派的克利夫兰联储总裁皮亚纳尔托周二称，她原本希望美联储上个月能缩减资产购买，该立场与联储所谓的政策鹰派一致。另一位美联储官员普洛瑟表示，9月决定不缩减购债给市场带来又一个不必要的政策不确定因素。

不过廉正表示，鉴于美国金融市场因财政僵局而承压，美联储在10月份收紧量化宽松的概率很低。但在中国国内因素方面，须警惕经济复苏预期消化和铜消费的季节性转淡而冲击价格。

“随着中国经济好转预期逐渐被市场消化，加之10月份后铜需求开始进入一个小淡季，而全球供应在不断增加，铜价四季度前景偏空。”他称。

中国投行--中金公司发布最新研究报告认为，低基数和高温消退后中国工业增速将明显回落，而房地产销售放缓抑制投资意愿、基建投资缺乏政策支持，意味着投资增速四季度也将继续回落。

国内现货方面，上海有色金属交易中心报价显示，现货铜周三上午主要成交在52,660-52,780元/吨。贸易商普遍表示行情将维持窄幅震荡格局。

路透技术分析师王涛表示，沪铜此前从52,860元的阶段高位回落，标志着始于9月17日低点50,860元的反弹已告终结，或再次下探该点位。(浏览技术分析图表，请点选：link.reuters.com/dex63v )

今日全球首个石油沥青期货在上海期货交易所正式挂牌交易。首日期价呈现高开低走格局，交投最活跃的1402合约收报每吨4,476元，较挂牌价上涨0.4%。(完)

(发稿 丁琦；审校 张喜良)

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