沪铜震荡收升 创近两周高位

路透北京7月24日 - 上海期铜周三在震荡交投中小幅收升，并创下近两周收盘高位。期价早盘在中国PMI数据不佳的拖累下一度向下逼近五万整数关口，但市场对稳经济措施出台的预期令利空迅速消化，中国股市缩减跌幅亦帮助稳定金融市场人气。

沪铜主力1311合约收涨0.18%，报每吨50,530元，为7月11日以来最高收位。早盘在汇丰中国制造业PMI数据公布后应声下跌，一度触及50,150元的盘中低位。

“PMI数据虽然偏空，但对沪铜冲击已没有前几次利空数据出台时那么大，表明市场对负面数据的敏感度已经下降，”新湖期货分析师廉正表示。

他并称，中国领导人近期多次提及经济发展“底线”的概念，也释放出不要对中国经济太过悲观的信号，使得市场对经济前景的预期有所改变，另外美联储主席贝南克近期的讲话也缓解了有关联储货币政策转向太快的忧虑，这些都有助于稳定工业品价格。

汇丰(HSBC)周三公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的7月初值数据续降至47.7，创下11个月来新低。上月该数据终值为48.2。

“鉴于中国经济总体放缓的趋势未变，且美联储政策还是趋向收紧，铜价的空头趋势未完，短期可能会箱体震荡一段时间，如遇重大利空冲击可能再向下突破，”廉正表示。

路透技术分析师王涛表示，上海期铜主力短线或下探49,560元，因期价未能升穿7月11日高点50,790元的阻力位，表明始于6月25日盘中低点的一波反弹已经走完。

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伦敦期铜亦扳回中国PMI数据公布后的跌势，重新站上7,000美元的整数关。截至北京时间15:00，LME三个月期铜报每吨7,028.50美元，下跌0.15%。

**铝行业规范出炉，产能西移或考验成本支撑**

中国工信部周三公布了全口径铝行业规范条件，将利用进口铝土矿的新建氧化铝项目起步规模提升至每年80万吨，且必须有长期可靠的境外铝土矿资源作为原料保障。并指出现有生产要素缺乏竞争力地区的电解铝企业要逐步转移退出，在规划引导和总量控制下，有序向竞争力强的地区转移。

五矿期货研究所铝分析师廖桢媛表示，“规范强调了电解铝生产要向要素竞争力强的地区转移，表明政府意在引导东部地区成本较高的产能逐渐退出，或是进一步转移到新疆等西部地区。”

她并称，加强产能控制短期看可能会提振铝价，不过由于西部地区的铝生产成本普遍较低，产能转移可能会导致西部的产能权重不断扩大，意味着全国铝生产成本也会不断下移，对铝价的支撑也会减弱。

工信部发言人同日在描述上半年工业情况时并表示，要着力化解产能过剩，加大对钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等部分产能过剩行业的治理力度。下半年要以化解产能过剩矛盾为突破口，促进工业转型升级。

沪铝1311合约收报每吨14,375元，下跌0.17%。(完)

(发稿 丁琦；审校 张喜良)

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