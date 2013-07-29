沪铜大跌逾2%至近三周低位

路透北京7月29日 - 中国期市周一全线下挫，沪铜再度失守五万元心理关口，收跌逾2%至近三周低位，此前市场对管理层出台稳定经济措施的预期未见实质性兑现，令工业品做多热情受阻，而中国审计署拟全面开展政府性债务审计，亦加重了对市场对地方债务问题曝光的隐忧。

沪铜主力1311合约收低2.27%，报每吨49,100元人民币，创7月10日以来收盘新低。早盘一度跌破四万九大关，触及48,920元的低位。

“市场对‘经济维稳’的期望总是有的，但政府不太会重复前几年的做法，出台大规模刺激措施来兑现这种期望。在没有实质性利好支持的背景下，沪铜的反弹动力自然难以为继。”上海中期的金属分析师方俊锋表示。

他并称，尽管沪铜自6月以来出现一波反弹，但中长线偏空的格局一直没有改变。近期价格下跌后现货虽然也有一些买盘，承接力度却比较弱。期价短期内料以弱势震荡为主，如果创出新低也不会太令市场意外。

中国国家审计署在周末时表示，将对政府性债务展开全面审计。市场担心该行动可能给地方政府带来资金压力且令相关债务问题曝光，亦令商品市场的人气承压。

本周美联储、欧洲央行和英国央行都将举行议息会议，美国还将公布重要的7月非农就业数据。尽管此前市场预期美联储在9月会议前不会缩减量化宽松规模，但本周的会议和数据仍将给市场提供判断政策动向的进一步线索。

路透技术分析师王涛表示，根据“三重顶”形态判断，沪铜在进一步下跌之前，可能回抽49,370元的颈线水准确认。

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近期大宗商品价格的不断下跌，亦使得部分矿商开始考虑资产处置计划。全球矿业巨擘力拓(RIO.AX)已同意将澳洲Northparkes铜矿的大部分股权以8.2亿美元价格出售给中国洛阳钼业(3993.HK)，以降低成本和削减债务。

截至北京时间15：10，LME三个月期铜报每吨6,838.50美元，下跌0.34%。上周五曾大跌2.2%，创下7月5日以来最大单日跌幅。(完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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