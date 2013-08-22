上海期铜收升 创三日高位

路透北京8月22日 - 上海期铜周四收盘小涨至三日高位，上午公布的PMI数据显示中国制造业活动升温，推动铜价由跌转升，短线料维持区间震荡格局。

上午汇丰制造业PMI数据公布后，沪铜主力1312合约一度拉升近1%，随后呈减仓盘整走势，最终收报每吨52,750元，上涨0.69%。

“PMI数据印证了外界对中国经济逐步企稳的看法，但单一数据对市场的支撑有限，市场在临近9月之际会变得越来越谨慎，”新湖期货金属分析师廉正表示。

他并称，昨日美联储的政策会议记录巩固了外界对其9月开始缩减刺激政策的预期，而市场对宏观经济和铜消费的良好预期能否兑现，在9、10月份也将变得更加明朗，届时沪铜将会选择运行方向，但目前料在52,000-53,800元区间整理。

汇丰/Markit周四联合公布，中国8月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至50.1的荣枯线上方，为四个月高位；其中新订单分项指数升至50.5，亦创下四个月高点。

欲浏览中国PMI等数据图表,请点选链接:(link.reuters.com/ses52v)

美联储周三公布的7月政策会议记录显示,美联储正在考虑当其转变当前廉价资金政策时，利用一个新的工具来帮助回收银行体系的流动性，并维持短期利率在目标水准。

路透技术分析师王涛表示，沪铜短线料将再度下探周二低点52,020元，因始于8月16日高位53,240元的跌势远未走完。(图表：link.reuters.com/gus52v)

截至北京时间14：50，LME三个月期铜上涨1.31%，至每吨7,336美元。

(发稿 丁琦/李文科; 审校 黄凯)

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