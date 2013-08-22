上海期铜收升 创三日高位

兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权 募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
路透北京8月22日 - 上海期铜周四收盘小涨至三日高位，上午公布的PMI数据显示中国制造业活动升温，推动铜价由跌转升，短线料维持区间震荡格局。
上午汇丰制造业PMI数据公布后，沪铜主力1312合约一度拉升近1%，随后呈减仓盘整走势，最终收报每吨52,750元，上涨0.69%。
“PMI数据印证了外界对中国经济逐步企稳的看法，但单一数据对市场的支撑有限，市场在临近9月之际会变得越来越谨慎，”新湖期货金属分析师廉正表示。
他并称，昨日美联储的政策会议记录巩固了外界对其9月开始缩减刺激政策的预期，而市场对宏观经济和铜消费的良好预期能否兑现，在9、10月份也将变得更加明朗，届时沪铜将会选择运行方向，但目前料在52,000-53,800元区间整理。
汇丰/Markit周四联合公布，中国8月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至50.1的荣枯线上方，为四个月高位；其中新订单分项指数升至50.5，亦创下四个月高点。
欲浏览中国PMI等数据图表,请点选链接:(link.reuters.com/ses52v)
美联储周三公布的7月政策会议记录显示,美联储正在考虑当其转变当前廉价资金政策时，利用一个新的工具来帮助回收银行体系的流动性，并维持短期利率在目标水准。
路透技术分析师王涛表示，沪铜短线料将再度下探周二低点52,020元，因始于8月16日高位53,240元的跌势远未走完。(图表：link.reuters.com/gus52v)
截至北京时间14：50，LME三个月期铜上涨1.31%，至每吨7,336美元。
(发稿 丁琦/李文科; 审校 黄凯)
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路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
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路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。