沪铜扭转八日跌势收高 关注美联储政策动向

路透上海3月18日 -上海期铜周二小幅收高，终结此前连续八个交易日的跌势。前期恐慌性大跌后市场心态略微企稳，克里米亚局势有所缓和，亦有助支撑全球风险偏好，铜价短线料区间整理，等候本周美联储会议的政策信号。

沪铜主力1406合约收高0.76%至每吨44,900元人民币。盘初在伦铜上涨的引领下一度站上45,000元的整数关，但在改水准附近遇阻，未能进一步扩大涨幅。

“沪铜在当前价位还是有一定支撑的，前期那波大跌很大程度上是对债券违约等风险的集中释放，现在风险仍处于可控范围，而短线利空因素已经消化的差不多了。”国内一大型铜生产商的衍生品研究员表示。

他表示，由于前期的大跌中市场传言和恐慌情绪较多，许多生产商不愿对行情作过多评论，但鉴于二季度是传统的铜消费旺季，如果要反弹，目前的时点还是比较合适的。至于中长期看，供应压力也确实在不断增大，整体价格重心还是可能下移。

上海期货交易所最新一周的库存数据显示，沪铜上周库存为21.33万吨，为去年5月以来最高，较前一周增加5,977吨。此外，据业内人士估计，上海保税区仓库的铜库存规模已升至70-80万吨，两者相加接近100万吨的高位。

此前克里米亚相对和平地完成公投，令地缘政治形势有所缓和，也使市场冒险意愿转暖。俄罗斯政府周二表示，总统普京已批准使克里米亚成为俄罗斯一部分的条约草案，确认俄计划将乌克兰南部地区纳入俄罗斯。

市场还将密切关注本周的美联储政策会议，以寻找全球流动性变化的线索。美国联邦公开市场委员会(FOMC)今日开始为期两天的政策会议，并将于周三公布利率决议。市场普遍预计其将继续缩减量化宽松规模。

路透技术分析师王涛表示，由于此前沪铜已攻克45,060元的阻力位，短线反弹目标位在45,930元，但其后进一步上涨将面临很大阻力。

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(发稿 丁琦；审校 黄凯)

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