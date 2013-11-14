沪铜收盘创三个多月低位

路透上海11月14日 -上海期铜周四收盘创出逾三个月低位，主力合约逼近五万整数关口。尽管美联储官员向市场频吹暖风，但8月以来内外盘铜价的震荡区间被明显击穿，令市场担心一波新的跌势即将开启。

沪铜主力1401合约收低0.69%，报每吨50,450元，为8月9日以来最低收位。主力合约减仓20,560手，盘面呈现向1402合约移仓的迹象。

上海中期工业品部经理胡凯西表示，“沪铜自6月以来的反弹已经走完，从技术面看将迎来主跌浪，下方第一目标位在48,500元附近的年内低位。”

他表示，全球货币宽松的利多因素已大多被市场消化，而国内需求也无法回到前几年的高增长态势，后期供应过剩的压力却是实实在在的，或令铜价逐渐回归基本面。

伦敦期铜周三突破三个月以来的交投区间，一度跌破7,000美元的整数关口，在美联储主席候选人叶伦发表宽松言论后虽略有反弹，但整体弱势已然形成。

截至北京时间15:30，LME三个月期铜报每吨6,999美元，日内小涨0.2%。

此前美国总统奥巴马提名的美联储主席继任者叶伦暗示，美联储可能还不到缩减刺激规模的时候。她在为参议院金融委员会听证会准备的讲话稿中称，美国失业率仍然太高，经济及就业市场的表现“远不及”潜力水平。

路透技术分析师王涛表示，沪铜已跌破50,800元的支撑位，50,230元或再能提供一些支撑，该价位为138.2%的费波纳奇点位。

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力拓(RIO.AX)(RIO.L)发言人周四称，该公司本周将向美国当局提交一份亚利桑那州铜矿的方案。这个60亿美元的项目可能成为北美洲最大的铜矿，也将令未来数年铜矿的供应压力进一步增加。

(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)

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