沪铜持稳 交易商等待汇丰中国制造业PMI出炉

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透新加坡4月21日 - 上海期铜周一变动不大，交投清淡，本周稍晚中国制造业活动数据出炉前交易兴趣淡静。
如果汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值进一步下滑，将对上周好于预期的国内生产总值(GDP)数据带来的宽慰情绪产生不利影响。
汇丰中国制造业PMI自1月以来一直低于50，显示随着经济放缓，中国小型制造商艰难运营。4月数据将于周三出炉。
上海期交所主力7月期铜收盘小升0.4%，报每吨46,620元人民币(约合7,500美元)。期铝和期锌变动甚微。
伦敦金属交易所(LME)自上周五开始因复活节假期休市，上海的交易活动也受到抑制。LME将在周二恢复交易。
“我认为要到明天才能看到交易热情上扬，目前对铜也没有强劲需求，”驻上海的一位金属交易员表示。
她还表示，许多交易员将在周四和周五去香港参加LME亚洲年会，这是香港联交所(0388.HK)收购LME以来第二次举办。
上周公布的数据显示，第一季中国经济增长7.4%，为六个季度来最慢扩张，不过高于市场预期的增长7.3%。
该数据提振LME期铜过去两个交易日上涨1.7%，结算价在每吨6,600美元上方。不过如果中国汇丰制造业采购经理人指数(PMI)令人失望，铜价可能再次跌至6,500下方。
期镍在触及每吨18,000美元上方的14个月高点后也面临技术性修正。(完)
(编译 杜明霞/李春喜 审校 张若琪/张涛)
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