上海家化临时停牌 媒体称董事长已被免职

路透北京5月14日 - 中国知名民族化妆品牌企业--上海家化(600315.SS)在周一放量大跌后，周二临时停牌，其理由是重要事项未公告。周二国内媒体有报导称，公司董事长葛文耀已被实际控制人中国平安方面免去上海家化集团董事长和总经理职务。

上海家化集团是上海家化第一大股东，而中国平安(601318.SS)(2318.HK)通过平安信托拥有上海家化集团全部股权。去年底以来，因投资项目存分歧，葛文耀与平安信托的矛盾已公开化，他在微博上多次对平安方面提出批评。

上海证券报周二报导称，上海家化集团上周六召开临时董事会议，决议免去葛文耀上海家化集团董事长和总经理职务，由平安信托副总经理张礼庆出任家化集团董事长。罢免源于家化集团管理层在经营管理中存在设立“账外账、小金库”、个别高管涉嫌私分小金库资金、侵占公司和退休职工利益等重大违法违纪问题，涉案金额巨大。

上海家化则在其实名认证新浪微博中声明称，发给高管的激励资金，通过严格的手续，由组织统一发放；相关资金的来源中有些为各级政府历年奖励家化的合法奖金，上缴后由公司统一发放，绝无违法行为。

上海家化周一收报69.99元，下跌5.3%，成交1,813万股，成交额达12.66亿元，刷新多年来的日成交纪录。上证报引述部分基金经理的话称，由于涉及上海家化核心人物的变动，不排除对该股估值进行重新评定。（完）

(发稿 曹巍浩/林琦; 审校 黄凯)

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