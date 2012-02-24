上海浦东法院驳回唯冠要求苹果停售iPad申请--新民网

近期受到高度关注的中国深圳唯冠与美国苹果商标之争又有新进展，上海本地媒体新民网周四报导，浦东新区法院驳回唯冠要求责令被告苹果停止销售''iPad''平板电脑的申请，本案中止诉讼。本案中双方争议的焦点是深圳唯冠是否在中国大陆拥有''iPad''的商标权以及进一步的苹果是否侵权。路透