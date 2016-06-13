上海今年拟在自贸区向全球发债 推金融业对外开放负面清单

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海6月13日 - 上海市金融服务办公室主任郑杨周一表示，上海今年拟选择在上海自贸区向全球发行人民币债券；争取年内推出自贸区金融对外开放的负面清单。
他在出席陆家嘴论坛时表示，要推动上海的金融服务业对符合条件的民营资本开放，支持符合条件的民营资本依法设立民营银行、金融租赁公司、财务公司、金融消费公司等，亦在争取自贸区内金融合资企业外资比例可以突破现有政策上限。
“自贸区里面发展债券市场也是应有之意，今年上海今年要发绿色债、市政债，都希望在自贸区向全球发债，估计在自贸区发债、各方面都比较支持，我们要把有关的制度、有关的规则安排做得更加好一些。”他表示。
上海本地金融政策突破尚需中央各部委的配合。他说，“首先我们要把内功练好，争取中央的支持。因为中央的金融改革事权都在中央，所以我们创造更好的条件，迎接改革的先行先试。”
交通银行(601328.SS)(3328.HK)董事长牛锡明亦在会上表示，人民币国际化不能没有债券市场的支撑。今后在开放过程中，是不是能够把人民币债券市场建设，特别是在上海自贸区人民币离岸市场发行债券的问题，作为一个选项，在不久的将来把这个目标实现。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。