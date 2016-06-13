上海今年拟在自贸区向全球发债 推金融业对外开放负面清单

路透上海6月13日 - 上海市金融服务办公室主任郑杨周一表示，上海今年拟选择在上海自贸区向全球发行人民币债券；争取年内推出自贸区金融对外开放的负面清单。

他在出席陆家嘴论坛时表示，要推动上海的金融服务业对符合条件的民营资本开放，支持符合条件的民营资本依法设立民营银行、金融租赁公司、财务公司、金融消费公司等，亦在争取自贸区内金融合资企业外资比例可以突破现有政策上限。

“自贸区里面发展债券市场也是应有之意，今年上海今年要发绿色债、市政债，都希望在自贸区向全球发债，估计在自贸区发债、各方面都比较支持，我们要把有关的制度、有关的规则安排做得更加好一些。”他表示。

上海本地金融政策突破尚需中央各部委的配合。他说，“首先我们要把内功练好，争取中央的支持。因为中央的金融改革事权都在中央，所以我们创造更好的条件，迎接改革的先行先试。”

交通银行(601328.SS)(3328.HK)董事长牛锡明亦在会上表示，人民币国际化不能没有债券市场的支撑。今后在开放过程中，是不是能够把人民币债券市场建设，特别是在上海自贸区人民币离岸市场发行债券的问题，作为一个选项，在不久的将来把这个目标实现。（完）