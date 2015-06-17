上海自贸区同业存单细则将出 单期发行额至少2000万--消息

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月17日 - 两位消息人士周三透露，中国上海自贸区同业存单业务发行指引有望近期公布，其中单笔最低认购额度应高于100万元人民币，单期发行金额不得低于2,000万元。
消息人士称，发行人可以自行确定每期同业存单的发行金额和期限，但需要在每年首只自贸区同业存单发行前，向中国央行上海总部提交年度发行计划。
“发行指引应该月底前后就会公布了吧，一般是人民币，如果有实际需要，也可以发行外币同业存单。”其中一位消息人士称。
自贸区内同业存单是指由自贸区内存款类金融机构、通过验收的自贸区分账核算单元（FTU）以及境外存款类金融机构，以自由贸易账户为依托，发行的记账式定期存款凭证，是一种货币市场工具。
消息人士并表示，公开发行的自贸区同业存单，可在所有自贸区同业存单投资人范围之间转让；定向发行的同业存单，仅可在发行人设定的投资人范围之间转让，不得作为回购交易的抵（质）押品。
在发行利率上，消息人士介绍，自贸区公开发行的同业存单固定利率期限原则上不超过一年；非公开发行的固定利率期限最长不得超过两年；浮动利率存单期限原则上在一年以上。
一家城商行交易员表示，自贸区100万的最低认购额虽然有点形同虚设，可能也只是起步期设定一个较低门槛，不过针对境外机构的数量级，不能跟境内发行来比，目前自贸区各项业务类型都比较少，资金量也都比较小。
路透已就此事联系央行上海总部，但暂未获得其评论。
路透上周曾报导称，包括中国银行(601988.SS)、工商银行(601398.SS)、建设银行(601939.SS)、浦发银行(600000.SS)和华瑞银行等五家银行的自贸区分行，将首批在上海自贸区内试点向境外金融机构发行同业存单。
央行上海总部调查统计研究部主任王振营此前也表示，同业存单将在上海自贸区对境外发行，目前已经通过审批，正等待启动发行。（完）
(发稿 路透中文新闻部)
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