上海自贸区同业存单细则将出 单期发行额至少2000万--消息

路透北京6月17日 - 两位消息人士周三透露，中国上海自贸区同业存单业务发行指引有望近期公布，其中单笔最低认购额度应高于100万元人民币，单期发行金额不得低于2,000万元。

消息人士称，发行人可以自行确定每期同业存单的发行金额和期限，但需要在每年首只自贸区同业存单发行前，向中国央行上海总部提交年度发行计划。

“发行指引应该月底前后就会公布了吧，一般是人民币，如果有实际需要，也可以发行外币同业存单。”其中一位消息人士称。

自贸区内同业存单是指由自贸区内存款类金融机构、通过验收的自贸区分账核算单元（FTU）以及境外存款类金融机构，以自由贸易账户为依托，发行的记账式定期存款凭证，是一种货币市场工具。

消息人士并表示，公开发行的自贸区同业存单，可在所有自贸区同业存单投资人范围之间转让；定向发行的同业存单，仅可在发行人设定的投资人范围之间转让，不得作为回购交易的抵（质）押品。

在发行利率上，消息人士介绍，自贸区公开发行的同业存单固定利率期限原则上不超过一年；非公开发行的固定利率期限最长不得超过两年；浮动利率存单期限原则上在一年以上。

一家城商行交易员表示，自贸区100万的最低认购额虽然有点形同虚设，可能也只是起步期设定一个较低门槛，不过针对境外机构的数量级，不能跟境内发行来比，目前自贸区各项业务类型都比较少，资金量也都比较小。

路透已就此事联系央行上海总部，但暂未获得其评论。

路透上周曾报导称，包括中国银行(601988.SS)、工商银行(601398.SS)、建设银行(601939.SS)、浦发银行(600000.SS)和华瑞银行等五家银行的自贸区分行，将首批在上海自贸区内试点向境外金融机构发行同业存单。

央行上海总部调查统计研究部主任王振营此前也表示，同业存单将在上海自贸区对境外发行，目前已经通过审批，正等待启动发行。（完）

(发稿 路透中文新闻部)

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