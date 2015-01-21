上海外滩踩踏系公共安全责任事件 黄浦区多名高官被撤职

路透上海1月21日 - 在相隔大半个月后，中国上海市周三公布外滩踩踏事件调查报告认定，该事件是一起对群众性活动预防准备不足、现场管理不力、应对处置不当而引发的拥挤踩踏，并造成重大伤亡和严重后果的公共安全责任事件。上海外滩所在的黄浦区11名高官因此被撤职或给予行政处分。

去年12月31日夜间11时35分左右，上海外滩因人群过度拥挤，造成严重踩踏事故，造成36人死亡，49人受伤。遇难者年龄最小12岁，最大37岁，包括学生、游客等。

据上海市政府新闻办官方微博，报告认定，对事发当晚外滩风景区特别是陈毅广场人员聚集的情况，黄浦区政府和相关部门领导思想麻痹，严重缺乏公共安全风险防范意识，对重点公共场所可能存在的大量人员聚集风险未作评估，预防和应对准备严重缺失，事发当晚预警不力、应对措施不当，是这起事件主要原因。

报告认为，对事件发生，黄浦区政府负有主要管理责任，黄浦公安分局负有直接管理责任，黄浦区旅游局等负有管理责任，上海市公安局负有指导监督管理责任。

结合上述责任认定及黄浦区部分领导当晚违反中央规定公款吃喝，上海市委市政府决定给予黄浦区委书记周伟撤销党内职务处分；给予区委副书记、区长彭崧撤销党内职务、行政撤职的处分；对分管旅游工作的黄浦区区委常委、副区长吴成给予党内严重警告、行政降级处分。

另外，给予黄浦区副区长、黄浦公安分局局长周正和黄浦公安局副局长陈琪撤销党内职务、行政撤职的处分；给予黄浦公安分局局长助理陈荣霖、黄浦市政管理委主任徐文虎等四人行政记过处分，给予上海市公安局指挥部副主任陈昌俊等两人行政记大过处分。

上海市纪委周三上午亦公布黄浦区领导在事故当晚公款吃喝的调查结果。去年12月31日23时，周伟、彭崧、吴成等多位区领导参加公务活动后，受邀请在外滩附近高档餐馆空蝉餐厅用夜宵，共消费2,700余元人民币，未付费。用餐期间，获知外滩发生拥挤踩踏事件后，周伟等人离开空蝉餐厅赶去现场。

上海市纪委认为，周伟等人公款吃喝，违反了中央八项规定精神。纪检监察机关将依据有关规定对上述人员予以党纪政纪处分。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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