上海迪士尼乐园高峰日和平日门票分别为499元和370元

路透上海2月3日 - 上海市政府新闻办公室官方微博周三称，美国迪士尼(DIS.N)在中国大陆的首个乐园--上海迪士尼票价已确定，高峰日和平日门票价格分别为每张499元人民币和370元，乐园开幕期（6月16日-30日）均为499元，门票将于3月28日起开始发售。

微博显示，高峰日票价适用于节假日、周末和暑期（7月和8月）。65周岁以上老人和身高为1.0-1.4米的儿童、残障游客门票为正常票价的七五折，身高1.0米以下的婴幼儿免票。两日联票九五折。

游客持一张上海迪士尼乐园的门票将可全天通行乐园内所有的游乐项目和娱乐演出。在位于主题乐园外的购物餐饮娱乐区--迪士尼小镇内的华特迪士尼大剧院将上演百老汇音乐剧《狮子王》，观看此剧需单独购票。

据香港迪士尼乐园官网，一日票和两日票分别为539港元和739港元，3-11岁儿童的一日票为385港元，65岁以上老人门票为100港元。

上海迪士尼度假区于2011年破土动工，2013年启动地上建设。2014年4月，上海迪士尼度假区双方股东美国迪士尼和上海申迪集团共同宣布扩建计划，以新增景点、娱乐演出和其他设施来提高乐园开幕时的游客容量，并使这两家股东对迪士尼乐园的总投资达到约55亿美元。

除上海和香港以外，迪士尼公司目前还在美国本土、巴黎、日本东京共拥有四座迪士尼乐园。（完）