上海迪士尼乐园追加投资8亿美元

路透4月28日 - 迪士尼(DIS.N)周一称，与中国合作伙伴上海申迪达成协议，对上海迪士尼主题公园追加8亿美元投资。

迪士尼在声明中称，追加投资将主要用于资助额外的项目，以增加该公园的接待能力，大多数项目计划在开业前完工。

迪士尼在其网站上称，上海迪士尼将于2015年底开业。

迪士尼发言人确认，追加投资后，上海迪士尼的总投资将达到55亿美元。

上海申迪是国有企业，将继续持有合资企业57%的股份，而迪士尼持有余下43%的股份。

迪士尼称，追加投资将根据持股比例进行分配，料不会使用第三方债务进行支付。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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