上海迪士尼乐园追加投资8亿美元

独家：中国国开行或为复星国际财团入股极地黄金融资--知情人
路透莫斯科/香港4月19日 - 两名了解交易磋商情况的知情人士对路透表示，中国国家开发银行考虑为一个寻求入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)的中国财团提供融资。
路透4月28日 - 迪士尼(DIS.N)周一称，与中国合作伙伴上海申迪达成协议，对上海迪士尼主题公园追加8亿美元投资。
迪士尼在声明中称，追加投资将主要用于资助额外的项目，以增加该公园的接待能力，大多数项目计划在开业前完工。
迪士尼在其网站上称，上海迪士尼将于2015年底开业。
迪士尼发言人确认，追加投资后，上海迪士尼的总投资将达到55亿美元。
上海申迪是国有企业，将继续持有合资企业57%的股份，而迪士尼持有余下43%的股份。
迪士尼称，追加投资将根据持股比例进行分配，料不会使用第三方债务进行支付。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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