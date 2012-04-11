更正:上海迪士尼乐园主体4月底动工

(内文第一段中提及的一期贷款额度"129.5亿元"有误,应为"129.15亿元".)

路透上海4月11日电---全球第六个迪士尼主题乐园主体部分4月底将正式开建,而作为上海迪士尼项目中方合作主体的代表,申迪集团与国家开发银行、浦发银行(600000.SS)、交通银行(601328.SS)(3328.HK)等牵头的银团正式签定贷款协议,一期贷款额度为129.15亿元人民币.

上海证券报周三报导称,自去年4月项目整体开工以来,共有9大类60余项工程陆续进行.截至今年3月底,迪士尼项目的围场河已完成土方开挖总量的98%,中心湖的土方工程完成约84%.项目预计2015年底建成开园.

申迪集团副总裁邵晓云表示,上海迪士尼项目银团贷款总体分为两期实施,"二期银团将随着上海国际旅游度假区项目的进展而落实,一期和二期将分别满足上海迪士尼项目和上海国际旅游度假区项目的资金需求."

据汤森路透旗下基点稍早援引银行界消息人士称,国开行、交行、和浦发银行承贷额度占贷款总额之比分别为19%(24.54亿元)、15.5%(20.02亿元)、15.5%;联席安排行为农行(1288.HK)(601288.SS)、中行(3988.HK)(601988.SS)、建行(0939.HK)(601939.SS)、中国进出口银行及中国工商银行(601398.SS)(1398.HK),承贷额度占比均各为8%(10.33亿元).

银团贷款中,参贷银行还包括上海银行、上海农村商业银行、中信银行(0998.HK)(601998.SS)、华夏银行(600015.SS).

上海迪士尼是中国大陆首座、亚洲第三座迪士尼乐园.整个上海迪士尼度假区将占地3.9平方公里,除主题乐园外,还有两座主题酒店,大型零售餐饮及娱乐设施,人工湖和相关的停车场.初期投资包括主题乐园建设所需的245亿元人民币(约37亿美元),及酒店等其他配套设施费用45亿元(7亿美元)。

美国迪士尼公司(DIS.N)将持有业主公司43%股份,上海申迪集团持有剩余的57%股份.双方之前公布,将采取70%权益出资和30%债务融资来解决建设资金.

上海申迪集团是由陆家嘴(600663.SS)(900932.SS)的母公司上海陆家嘴集团、上海广播电视发展公司和锦江国际(集团)公司三方合资成立.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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