上海迪士尼乐园将于6月16日开门迎客

上海迪士尼度假区将于今年6月16日正式开门迎客，这将是迪士尼在全球营运的第六座迪士尼乐园，也是亚洲第三座、中国大陆第一座迪士尼乐园。在开幕时，整个度假区将包括上海迪士尼乐园--一座拥有六大主题园区的主题乐园、两座主题酒店、作为国际化购物餐饮娱乐区的迪士尼小镇、以及相当于56个足球场面积的星愿公园。路透