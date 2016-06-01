上期所增加交易和持仓限额等制度 旨在防范市场过热（更新版）

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路透北京6月1日 - 中国上海期货交易所发布风险控制管理办法修正案，调整了铜、铝、锌、螺纹钢、线材期货合约在临近交割月及交割月对期货公司会员的限仓方式与超仓后的处置方式，并引入交易限额制度，同时完善了大户报告制度。

根据新的规定，交易所可以根据市场情况，对不同的上市品种、合约，调整会员或者客户的持仓限额。交易所亦可以针对品种或合约、不同的交易行为采取差异化的收费措施。

“对期货公司会员采用比例限仓优于数额限仓，既能有效控制持仓集中度，又能使期货公司会员的持仓随着市场规模的变化而保持一定的弹性。”上交所相关负责人称。

上期所发布的新闻稿称，此次上期所将铜、铝、锌、螺纹钢、线材期货合约在交割月前一月及交割月由目前的数额限仓调整为25%的比例限仓，公司会员达到或者超过持仓限额后的处置方式，从强行平仓调整为“不得同方向开仓交易”，与交易所其余9个品种保持一致。

上期所网站刊登新风控管理办法称，非期货公司会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额。对超过持仓限额的非期货公司会员或客户，交易所可以按有关规定执行强行平仓。

新办法并指出，交易限额是指交易所规定的会员或者客户对某一合约在某一期限内开仓交易的最大数量。交易所可以根据市场情况，对不同的上市品种、合约，对部分或者全部会员、特定客户，制定日内开仓交易量。

“交易限额制度是一种新的市场风险控制措施，我所将会利用大数据分析手段，综合判断市场整体情况，充分评估实施后可能对市场的影响，审慎推出。实施前所会向市场公布交易限额制度的具体标准和实施方案。”上述负责人并称。

**防范交易过热**

上海期货交易所同时公布套利交易管理办法修订案指出，套利交易和投机交易合并为非套期保值交易。非套期保值交易头寸按照《上海期货交易所风险控制管理办法》中各期货合约在不同时期的限仓比例和持仓限额限仓数额规定执行。非期货公司会员或者客户可以通过申请套利交易头寸来扩大其非套期保值交易头寸。

新办法称，同一客户在不同期货公司会员处非套期保值持仓的合计数，不得超过期货合约在不同时期的限仓比例规定加上该时期对应的套利交易头寸之总和或者持仓限额限仓数额规定加上该时期对应的套利交易头寸之总和。

上述负责人并指出，长期市场运行的实践证明，除保证金收取标准、涨跌停板等措施外，手续费由于直接关乎交易者的交易成本，对相关品种的交易规模会产生直接影响，尤其对抑制短线交易、调控市场过热行情等起到积极作用，对套期保值等交易行为则影响不大。

此次《结算细则》修订以后，交易所可以针对品种或合约、不同的交易行为采取差异化的收费措施，避免一刀切的做法。应该说，风险管理指向性将更为精准、明确，效果也会更为明显。

“申报费、撤单费的计收增加了交易所通过手续费调整进行风险管理的手段和工具，与精细化、差异化风险管理的思路一脉相承。”该负责人称。

而非期货公司会员或者客户非套期保值持仓超过该期货合约在不同时期的限仓比例规定加上该时期对应的套利交易头寸之总和或者持仓限额限仓数额规定加上该时期对应的套利交易头寸之总和时，应当在下一交易日第一节交易结束前自行调整；逾期未进行调整或者调整后仍不符合要求的，交易所有权强行平仓。

“交易所各项风险管理措施的实施，一是要促进期货市场价格发现、套期保值功能的发挥；二是要确保市场的平稳运行；三是要充分考虑市场整体交易成本。”他称。（完）