上期所上调铝铅锌锡四种期货合约交易保证金标准和涨跌幅限制

路透北京11月10日 - 中国上海期货交易所周四称，自11月11日收盘结算时起，上调铝、铅、锌和锡交易保证金标准和涨跌幅度限制。

公告显示，铝、铅期货合约的交易保证金标准由5%调整为8%，涨跌幅度限制由4%调整为6%；锌、锡期货合约的交易保证金标准由6%调整为8%，涨跌幅度限制由5%调整为6%。

针对今年下半年以来部分商品期货品种价格波动加大的情况，中国监管层主动出手防范市场风险。上海期货交易所稍早曾公布，该所10月共对五起造成价格异常波动的交易行为进行排查，当月共处理异常交易行为59起，其中频繁报撤单超限32起。

中国三大期货交易所此前已经连续出台针对大宗商品期货的降温举措。大连商品交易所周三晚间再度上调焦炭、焦煤等品种交易保证金，上海期货交易所亦上调螺纹钢和天然橡胶交易手续费，同时两家交易所并对上述品种实施交易限额制度。(完)

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