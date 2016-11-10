上期所上调铝铅锌锡四种期货合约交易保证金标准和涨跌幅限制

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京11月10日 - 中国上海期货交易所周四称，自11月11日收盘结算时起，上调铝、铅、锌和锡交易保证金标准和涨跌幅度限制。
公告显示，铝、铅期货合约的交易保证金标准由5%调整为8%，涨跌幅度限制由4%调整为6%；锌、锡期货合约的交易保证金标准由6%调整为8%，涨跌幅度限制由5%调整为6%。
针对今年下半年以来部分商品期货品种价格波动加大的情况，中国监管层主动出手防范市场风险。上海期货交易所稍早曾公布，该所10月共对五起造成价格异常波动的交易行为进行排查，当月共处理异常交易行为59起，其中频繁报撤单超限32起。
中国三大期货交易所此前已经连续出台针对大宗商品期货的降温举措。大连商品交易所周三晚间再度上调焦炭、焦煤等品种交易保证金，上海期货交易所亦上调螺纹钢和天然橡胶交易手续费，同时两家交易所并对上述品种实施交易限额制度。(完)
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(发稿 侯向明； 审校 乔艳红)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。