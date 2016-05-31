版本:
中国
中国财经 | 2016年 5月 31日 星期二 13:24 BJT

沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停 疑遭“乌龙指”

路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。

“应该是有人挂错单子了。”中期公司分析师李焕表示。

其他期指合约方面，上证50股指期货6月合约IH1606早盘收升2.86%，中证500股指期货6月合约IC1606亦上涨3.36%。

中国股市沪综指.SSEC周二早盘放量收升2.43%。分析师指出，经过短期盘整，技术性反弹条件已具备，而MSCI指数纳入A股的概率上升，对大盘蓝筹股有潜在利好。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐