沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停 疑遭“乌龙指”

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
“应该是有人挂错单子了。”中期公司分析师李焕表示。
其他期指合约方面，上证50股指期货6月合约IH1606早盘收升2.86%，中证500股指期货6月合约IC1606亦上涨3.36%。
中国股市沪综指.SSEC周二早盘放量收升2.43%。分析师指出，经过短期盘整，技术性反弹条件已具备，而MSCI指数纳入A股的概率上升，对大盘蓝筹股有潜在利好。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
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路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)