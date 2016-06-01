上期所称修订风控和套利管理办法 增加交易和持仓限额等制度

路透北京6月1日 - 中国上海期货交易所发布风险控制管理办法修正案，增加交易限额制度，且套期保值持仓头寸实行审批制度；交易所可以根据市场情况，对不同的上市品种、合约，调整会员或者客户的持仓限额。

上期所网站刊登新风控管理办法称，非期货公司会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额。对超过持仓限额的非期货公司会员或客户，交易所可以按有关规定执行强行平仓。

新办法指出，交易限额是指交易所规定的会员或者客户对某一合约在某一期限内开仓交易的最大数量。交易所可以根据市场情况，对不同的上市品种、合约，对部分或者全部会员、特定客户，制定日内开仓交易量。

上海期货交易所同时公布套利交易管理办法修订案指出，套利交易和投机交易合并为非套期保值交易。非套期保值交易头寸按照《上海期货交易所风险控制管理办法》中各期货合约在不同时期的限仓比例和持仓限额限仓数额规定执行。非期货公司会员或者客户可以通过申请套利交易头寸来扩大其非套期保值交易头寸。

新办法称，同一客户在不同期货公司会员处非套期保值持仓的合计数，不得超过期货合约在不同时期的限仓比例规定加上该时期对应的套利交易头寸之总和或者持仓限额限仓数额规定加上该时期对应的套利交易头寸之总和。

而非期货公司会员或者客户非套期保值持仓超过该期货合约在不同时期的限仓比例规定加上该时期对应的套利交易头寸之总和或者持仓限额限仓数额规定加上该时期对应的套利交易头寸之总和时，应当在下一交易日第一节交易结束前自行调整；逾期未进行调整或者调整后仍不符合要求的，交易所有权强行平仓。（完）