上海电气以4亿欧元购买意大利电力工程公司Ansaldo的40%股权

路透热那亚5月8日 -上海电气集团股份有限公司(601727.SS)同意以4亿欧元(5.55亿美元)购入意大利电力工程公司Ansaldo Energia的40%股权，成为最新一家在意大利经济复苏初露萌芽之际看好买进的中国企业。

这宗交易是在周四意大利总理伦齐(Matteo Renzi)出席的一个典礼活动上宣布的，将可使Ansaldo涉足广阔的亚洲市场从而提高营收，中国公司亦可藉此获得该公司的技术。

具有国家背景的私募股权基金Fondo Strategico Italiano(FSI)发表声明称，上海电气将向该基金购买Ansaldo的股权。Ansaldo是一家具有161年历史的电力设备及涡轮机生产企业，上海电气则是一家综合企业，也生产和销售工业设备。

该行业正处于迅速整合时期，几年来韩国斗山重工业(034020.KS)和德国西门子(SIEGn.DE)一直谋求入股Ansaldo，但上海电气却以黑马姿态脱颖而出。

**涡轮机技术**

两位知情人士称，交易将帮助中国获得此前不具备的燃气涡轮机技术，这将对目前在中国主导该业务的美国和德国企业构成威胁。其中一位消息人士表示，中国获取该技术并非毫无限制。

根据协议，Ansaldo Energia和上海电气将在中国建立两家合资企业，为亚洲市场生产燃气涡轮机，并在上海创立一个研发中心。亚洲燃气涡轮机市场占到50%的全球份额。

一位消息人士向路透表示，双方于去年底开始谈判，并称按照对Ansaldo Energia的协议报价，其企业价值/核心利润倍数超过9倍。

Lazard担任FSI和Ansaldo Energia的财务顾问，而上海电气的顾问为Rothschild。

FSI称，Ansaldo Energia也与此前的求购者斗山重工业签署了合作协议，为北美、巴西、沙特和韩国研制新型燃气涡轮机。

该交易成为一系列行业整合的又一案例。由于面临全球竞争加剧，该行业企业纷纷选择整合。(完)

(编译 郑茵/朱晓军；审校 戴素萍)

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