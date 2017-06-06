上海电气将与Eletrosul共同参与巴西电力项目

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透圣保罗6月5日 - 上海电气(601727.SS)旗下的上海电气输配电集团已签署一份不具约束性协议，取得巴西一家国营公用事业公司所拥有的一系列电力传输项目的控股权。
根据周一提交的证券文件，上海电气输配电集团将成立一个特殊目的实体来与巴西Eletrosul Centrais Elétricas SA (ELET5.SA)共同直接监督这些项目。根据Eletrosul所提交的文件显示，该被称为Lote A的项目成本估计为32.7亿雷亚尔(9.92亿美元)。(完)
(编译 李婷仪 审校 郑茵)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。