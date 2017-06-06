上海电气将与Eletrosul共同参与巴西电力项目

路透圣保罗6月5日 - 上海电气(601727.SS)旗下的上海电气输配电集团已签署一份不具约束性协议，取得巴西一家国营公用事业公司所拥有的一系列电力传输项目的控股权。

根据周一提交的证券文件，上海电气输配电集团将成立一个特殊目的实体来与巴西Eletrosul Centrais Elétricas SA (ELET5.SA)共同直接监督这些项目。根据Eletrosul所提交的文件显示，该被称为Lote A的项目成本估计为32.7亿雷亚尔(9.92亿美元)。(完)