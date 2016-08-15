上海电气拟以1.7亿欧元收购TEC4全部股权 进入航空装备领域

消息人士称摩根士丹利获批增持摩根士丹利华鑫证券股份

路透香港1月16日 - 消息人士称，摩根士丹利获得中国证券监管机构批准，将对中国证券合资企业持股提高至49%，为规定可达到的最高水平，是首家获得此类批准的银行。