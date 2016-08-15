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中国财经 | 2016年 8月 15日 星期一 09:18 BJT

上海电气拟以1.7亿欧元收购TEC4全部股权 进入航空装备领域

路透上海8月15日 - 中国装备制造上市公司上海电气(601727.SS)周一公告，拟以1.73536亿欧元购买德国TEC4的100%股权，间接全资控股BAW公司，从而进入航空工业领域自动化制造装备和系统市场。

公司发布的对外投资公告显示，上海电气将通过旗下的全资子公司上海电气香港公司，出资1.73536亿欧元收购卖方合计持有TEC4的100%股权。

同时电气香港还将购买一家企业对TEC4全资子公司BAB的1,200万欧元债权本金及结余利息。

TEC4通过下属全资子公司BAB持有BAW100%股权。BAW是一家全球领先的飞机制造设备和解决方案供应商，主要客户包括空客、波音等大型飞机制造商。2015财政年度（2014年9月30日-2015年9月30日）实现销售收入1.436亿欧元。

上海电气称，通过收购TEC4，实现间接全资控股BAW公司，从而进入了航空工业领域自动化制造装备和系统市场。

此项投资尚需中国政府批准。

上海电气上周五收报8.11元/股，最近三个月上涨5.3%。(完)

(发稿 徐永；审校 杨淑祯)

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