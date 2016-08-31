上海电气A股与H股停牌 可能发行股份购买资产

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港8月31日 - 中国大型装备制造商--上海电气(2727.HK)(601727.SS)A股与H股周三停牌，因可能公布发行股份购买资产。
上海电气表示，接获控股股东上海电气（集团）总公司通知正在筹划重大事项，该重大事项可能涉及上海电气发行股份购买资产事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，因此要求其股份自今天上午九时起于香港联交所短暂停牌。
公司于上海交易所的公告并称，将于停牌之日起的5个工作日内公告进展情况，10个工作日内确定是否构成重大资产重组。
停牌前，上海电气H股周二收报3.45港元，A股收报8.42元人民币。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。