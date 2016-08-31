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中国财经 | 2016年 8月 31日 星期三 09:21 BJT

上海电气A股与H股停牌 可能发行股份购买资产

路透香港8月31日 - 中国大型装备制造商--上海电气(2727.HK)(601727.SS)A股与H股周三停牌，因可能公布发行股份购买资产。

上海电气表示，接获控股股东上海电气（集团）总公司通知正在筹划重大事项，该重大事项可能涉及上海电气发行股份购买资产事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，因此要求其股份自今天上午九时起于香港联交所短暂停牌。

公司于上海交易所的公告并称，将于停牌之日起的5个工作日内公告进展情况，10个工作日内确定是否构成重大资产重组。

停牌前，上海电气H股周二收报3.45港元，A股收报8.42元人民币。（完）

欲浏览于交易所的声明，请点选：(here)(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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