版本:
中国
中国财经 | 2016年 9月 2日 星期五 08:54 BJT

上海电气称母公司拟向其转让上海集优国有内资股 A股续停牌

路透上海9月2日 - 中国大型装备制造商--上海电气(2727.HK)(601727.SS)周四晚公告称，其控股股东上海电气（集团）总公司正筹划的重大事项，包括电气集团拟向上市公司转让其持有上海集优机械股份有限公司(2345.HK)国有内资股权。

公告称，周四上海电气接获电气集团通知，其正筹划的重大事项可能涉及公司发行A股股份购买资产事宜，包括但不限于上述转让上海集优股权事项。

鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，上海电气A股周五起继续停牌，公司将尽快确定是否进行上述重大事项。而公司H股自周五起恢复交易。

上海电气A股和H股以及上海集优股票交易自周三暂停交易。上海集优周四晚公告称，公司股票将于周五起恢复交易。

上海集优业务包括汽车和工业用紧固件、铁路轴承、航天轴承和紧固件等，目前其总市值为18.55亿港元。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐