上海电气称母公司拟向其转让上海集优国有内资股 A股续停牌

获中国最高法院提审 小i机器人与苹果的专利诉讼将继续
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
路透上海9月2日 - 中国大型装备制造商--上海电气(2727.HK)(601727.SS)周四晚公告称，其控股股东上海电气（集团）总公司正筹划的重大事项，包括电气集团拟向上市公司转让其持有上海集优机械股份有限公司(2345.HK)国有内资股权。
公告称，周四上海电气接获电气集团通知，其正筹划的重大事项可能涉及公司发行A股股份购买资产事宜，包括但不限于上述转让上海集优股权事项。
鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，上海电气A股周五起继续停牌，公司将尽快确定是否进行上述重大事项。而公司H股自周五起恢复交易。
上海电气A股和H股以及上海集优股票交易自周三暂停交易。上海集优周四晚公告称，公司股票将于周五起恢复交易。
上海集优业务包括汽车和工业用紧固件、铁路轴承、航天轴承和紧固件等，目前其总市值为18.55亿港元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京1月16日 - 路透根据中国央行公布的数据计算显示，12月末中央银行口径外汇占款余额为219,425.26亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少3,178.02亿元人民币。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。