上海电气拟向控股股东发行股份购买逾66亿元资产

路透北京11月15日 - 上海国资改革又有新进展。中国大型装备制造商--上海电气集团股份有限公司(601727.SS)(2727.HK)周一晚公告称，公司拟向控股股东上海电气总公司发行股份，购买后者所持相关公司股权以及土地使用权等总价66.28亿元人民币资产。

据上海电气在上交所的公告显示，此次向电气总公司发股价格为每股7.55元，共发行约8.779亿股；购买资产包括后者持有的上海集优(2345.HK)47.18%内资股股份、自仪泰雷兹50.10%股权、电气置业100%股权，以及26幅土地使用权及相关附属建筑物等。

其中拟置入股权类资产的交易价格为38.23亿元，拟置入土地类资产的成交价格为28.06亿元。 为提高本次交易整合绩效，公司并拟非公开发行股份募集配套资金不超过30亿元，不超过本次拟置入资产交易价格的100%。

上海电气并称，本次交易将优化上市公司资产结构，扩大上市公司业务规模和资产规模，促进上市公司新能源与环保、高效清洁能源设备、工业装备及现代服务业一体化产业平台建设。

“（交易）能为上市公司未来产业发展提供优质土地资源，提升上市公司的核心竞争力和发展潜力。”公告显示。

由于上海证券交易员将对公司此次重组相关文件进行事后审核，公司A股继续停牌。

因筹划重大事项，公司A股自8月31日起停牌，停牌前收报8.42元。（完）

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