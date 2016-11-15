上海电气拟向控股股东发行股份购买逾66亿元资产

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月15日 - 上海国资改革又有新进展。中国大型装备制造商--上海电气集团股份有限公司(601727.SS)(2727.HK)周一晚公告称，公司拟向控股股东上海电气总公司发行股份，购买后者所持相关公司股权以及土地使用权等总价66.28亿元人民币资产。
据上海电气在上交所的公告显示，此次向电气总公司发股价格为每股7.55元，共发行约8.779亿股；购买资产包括后者持有的上海集优(2345.HK)47.18%内资股股份、自仪泰雷兹50.10%股权、电气置业100%股权，以及26幅土地使用权及相关附属建筑物等。
其中拟置入股权类资产的交易价格为38.23亿元，拟置入土地类资产的成交价格为28.06亿元。 为提高本次交易整合绩效，公司并拟非公开发行股份募集配套资金不超过30亿元，不超过本次拟置入资产交易价格的100%。
上海电气并称，本次交易将优化上市公司资产结构，扩大上市公司业务规模和资产规模，促进上市公司新能源与环保、高效清洁能源设备、工业装备及现代服务业一体化产业平台建设。
“（交易）能为上市公司未来产业发展提供优质土地资源，提升上市公司的核心竞争力和发展潜力。”公告显示。
由于上海证券交易员将对公司此次重组相关文件进行事后审核，公司A股继续停牌。
因筹划重大事项，公司A股自8月31日起停牌，停牌前收报8.42元。（完）
详细内容请点选上交所网站：here
(发稿 侯向明； 审校 林高丽)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
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