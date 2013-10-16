上海国际能源交易中心将落户自贸区--消息人士

中国3月CPI温和上涨PPI涨势放缓 走势平稳料不会成经济扰动因素（更新版）
路透北京4月12日 - 中国国家统计局周三公布的3月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)均符合市场预期。其中，CPI温和上涨，但受食品价格下降影响，仍在低位运行；而PPI在持续上涨后终于也显出疲态。
路透上海10月16日 - 在上海自由贸易区内建商品期货交易平台的计划正得到快速落实。上海期货交易所一位消息人士周三对路透表示，上海国际能源交易中心的公司注册程序已经启动，未来除了原油期货外，上期所现有的能源期货品种亦有可能被纳入该平台交易。
“在(上海)自贸区内建立国际能源交易中心的计划我们已经开始落实了，新公司的注册工作正在进行中。”该消息人士称。
中国证监会上月在支持上海自贸区的政策措施中指出，拟同意上期所在自贸区内筹建上海国际能源交易中心股份有限公司，具体承担推进国际原油期货平台筹建工作。
另据上海证券报周三报导，该能源交易中心实质为一家全新的期交所，未来能源化工类商品的期货及期权等衍生品也有望在该平台上市交易。
在被问及上期所现有的沥青等能源类期货品种是否会被装入新交易平台时，该消息人士表示，“现有和未来拟上市的能源化工类期货品种都有可能。”
不过他亦指出，目前在上期所交易的有色金属等非能源类品种将不受影响，仍会在原有平台运行。
目前上期所共有11个期货品种挂牌交易，主要包括金属、能源和化工三大类。2012年，上期所成交量占全球商品期货与期权成交总量的11.43%，排名全球第四，其中螺纹钢、铜、天然橡胶的成交量排名同品种全球第一。 (完)
(发稿 丁琦；审校 张喜良)
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