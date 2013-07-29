上证所发布黄金ETF业务指引 迎接首批黄金ETF今日上市

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透上海7月29日 - 在中国首批黄金交易所上市基金（ETF）周一上市之际，上海证券交易所上周五晚间公布黄金ETF相关业务指引，落实黄金ETF在交易所的交易、申购和赎回等相关细节，包括黄金ETF交易实行T＋0机制，即当日买入的黄金ETF份额，当日可以卖出。
上证所指引指出，黄金ETF份额的申购、赎回，可以采用黄金现货合约申赎或现金申赎方式。证交所将于交易日的9:30至11:30、13:30至15:00接受黄金现货合约申赎，而现金申赎申报与目前股票债券交易时间相同，即交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。
指引还表示，投资者在上证所办理黄金ETF申赎相关业务，应当通过代办证券公司进行。而代办证券公司为投资者办理黄金ETF申赎业务前，应当向其充分揭示风险，并要求其签署风险揭示书。进行现货申赎的，需同时具有A股帐户或基金帐户、金交所开立的黄金帐户。
中国首批发行的黄金ETF，即国泰黄金ETF和华安黄金易ETF，均将于周一上市。据公开资料，华安黄金易ETF的基金份额为4.56亿份，国泰黄金ETF为1.55份，每一份代表一克黄金，一手交易量为100份。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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