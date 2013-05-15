上交所将提升资产证券化产品流动性

路透上海5月15日 - 上海证券报周三报道称，由国泰君安资产管理公司设立的一款资产证券化产品昨起发行，这是今年3月证监会发布证券公司资产证券业务新规定后首只发行的资产证券化产品。而上海证交所亦表示，将采取多项措施提升资产证券化产品流动性。

国泰君安资产管理设立的隧道股份(600820.SS)BOT项目专项资产管理计划，拟在上海证交所挂牌转让，将成为第一只在上交所固定收益证券综合电子平台挂牌转让的资产支持证券。上交所将采取为资产支持证券提供实时逐笔结算、允许券商做市、推出协议回购功能等多项措施，提升此类产品在二级市场的流动性。

该专项计划的基础资产为隧道股份全资子公司大连路隧道公司2001年签订、合法拥有的未来四年大连路隧道专营权收入的合同债权，基础资产信用优良，现金流稳定。同时，专项计划采用优先/次级结构和外部担保机制进行信用增级，由原始权益人大连路隧道公司持有次级产品，并由隧道股份的控股股东上海城建集团提供担保。

报道称，包括保险、银行、基金、券商在内的众多机构投资者对该产品表现出了浓厚的兴趣，认购踊跃。多家机构投资者表示，该产品安全性高、交易结构设计完善、收益率合理。

自今年3月证监会发布新规后，券商对资产证券化业务方兴未艾，除了已获批准及正式发行的产品外，目前还有东方证券阿里巴巴一号、海通证券浦发集团BT项目、中金公司的恒信一期租赁资产项目等产品申请获证监会受理，目前正在审批流程中。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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