上证所今年研究建设高收益蓝筹股板块 吸引长线资金入市

路透上海2月26日 -中国上海证交所官方微博周三发布2014年上证所工作重点，其中包括研究建设高收益蓝筹股板块，推动完善相关会计政策、监管政策，使其成为吸引社保、保险、社会公益基金等各类长期资本入市实现保值增值的重要渠道。

上证所今年主要工作方向之一就是继续实施蓝筹股市场战略，上证所今年将助推互联网、节能环保、生物、新材料、高端装备制造、新一代信息技术、新能源汽车、文化等新兴产业发展；稳妥推出优先股，完成优先股的规则、流程、技术等各项配套准备和实施工作。

同时，上证所将积极推动并购重组市场化改革，支持上市公司特别是国有控股公司利用各种国企重组平台加大并购重组力度，配合做好重大资产重组预案形式审核和并购重组法规清理工作，研究创新并购债券、并购基金、过桥贷款等配套措施；并要完善蓝筹股交易机制创新，研究蓝筹股市场实施符合其特征的差异化交易机制。

上证所今年还将大力发展并规范债券市场，以公司债扩大试点为契机，扩大债券市场规模，扩大国债预发行、政策性金融债、其他金融机构债券业务规模，提升可转债发行上市规模，实现可交换债券、减记债发行上市，进一步完善债券质押式回购制度。

上证所今年要实施多种措施推动商业银行进一步参与交易所债券市场；继续推动债券市场互联互通；要加强债券评级管理，建立债券存续期风险动态管理，完善债券动态风险监测、预警和处置机制；要完善债券备案发行和上市交易机制，整合债券交易系统。

在发展衍生品和创新产品方面，上证所要全面做好个股期权产品各项准备工作，进一步完善业务方案和规则体系；加快扩大基金市场规模，研究通过商品ETF（交易所上市交易基金）、分级基金、LOF平台等继续完善基金产品布局，加大产品创新力度。

上证所还指出，今年要积极参与上海自贸区建设，建立面向国际的金融资产交易平台；继续完善境外公司在上海市场发行人民币债券的试点办法、相关业务规则等；积极推进上交所指数在国际主要交易所挂牌，推进将A股市场纳入境外主流指数；加快跨境ETF发展。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。