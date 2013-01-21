上证所鼓励七类公司回购股份

路透上海1月21日 - 中国上海证券交易所近日刊登上市公司回购股份业务指引修订版的征求意见稿,新版指引明确提出鼓励包括股价跌破净资产,公司A股和B股差价较大等七类情形的上市公司回购股份.

上证所鼓励上市公司回购的情形还包括:经营活动产生的现金流量持续为正,有大量闲置资产;资产负债率大幅低于行业平均水平;因重组后存在未弥补亏损而长期无法现金分红;具有分红能力但现金分红水平较低等.

相对于2008年版的回购业务指引,新版指引还指出,上市公司当年实施股份回购所支付的现金视同现金红利,与该年度利润分配中的现金红利合并计算.对于符合鼓励回购股份情形,合理制定并实施回购股份方案的公司,上交所将采取一定的激励措施,比如在再融资、并购重组等事项中给予支持;再融资规模未超过前次股份回购所支付的现金的,可以简化相关程序.

对于回购的操作细节,新版指引提出,每日回购股价基本不超过拟回购总量的三分之一;不得向特定对象回购股份;回购股价的价格区间上限若高于董事会决议前10个或前30个交易日平均收盘价的150%,应当公开说明理由.

据中国证券报周一报导指出,上交所特别提出了A/B价差巨大鼓励回购的说法,有市场人士认为,这实际上可看做是上交所对解决B股问题的一种指引性表态.

而以最新的收盘价计算,有三家在沪上市的B股公司,即东电B股900949.SS、振华B股(600320.SS)(900947.SS)、锦港B股(900952.SS)(600190.SS)股价低于每股净资产。

报导称,这三家公司的现金流情况都比较优良.其中,振华B股2012年三季度末手持现金78.82亿元人民币前三季度经营性现金流净额为14.75亿元,同时手握30.67亿元未分配利润,并已多年没有分红,仅资产负债水平略高,为71.48%.而东电B股和锦港B股虽在手现金比不上振华B股充裕,但资产负债率则比较低.(完)

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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