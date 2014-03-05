上证所正研究设立战略新兴产业板--理事长

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透上海3月5日 -全国政协委员、上海证交所理事长桂敏杰透露，为了给予国内创新企业和战略新兴产业更多支持，吸引类似优质互联网企业等战略新兴企业上市，上交所正在研究设立战略性新兴产业板。
中国证券报周三援引他的话还指出，如果建立这一板块，将在交易规则、上市规则、发行制度等方面做适当的调整，因为现有的条件不支持一些互联网企业在现有的市场上市。
“虽然现在已有创业板和新三板，但总体上资本市场对创新企业和战略新兴企业的支持还是不够。所以导致很多好的优质的战略性新兴企业到国外上市，例如大量的互联网企业到海外上市。”他说。
至于该板块和创业板的区别，桂敏杰解释称，战略新兴产业板将定位于规模稍大、已经越过成长期的相对成熟的企业，而深交所的创业板面向的是成长型、创业型企业。该板块将定位于与主板和创业板有一定的衔接。
他还表示，战略新兴产业板块对战略性新兴企业要有针对性，因为这类企业在公司治理、股权结构、发展方向等方面，都有不太一样的地方，要有相对应的规则，使资本市场能够支持战略性新兴产业发展。
目前即使是上市门槛较低的创业板，亦对拟上市公司有盈利要求，即最近两年连续盈利，最近两年累计不少于1,000万元人民币且持续增长；或是最近一年盈利且净利不少于500万元。但不少优质互联网企业在海外上市时并未实现盈利。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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