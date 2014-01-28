上交所探索建国际金融资产交易平台

路透北京1月28日 -中国上海证券交易所理事长桂敏杰表示，随着人民币国际化进程的不断加快，上交所要主动遵循成熟资本发展规律，积极参与上海自贸区建设，探索建立面向国际的金融资产交易平台；推动境外企业在上交所市场发行人民币债券。

上交所发布的新闻稿并引述桂敏杰的话称，未来还需强化沪港交易所等合作，积极推进上交所指数在国际主要交易所挂牌，支持将A股市场纳入国际新兴市场指数；同时，上交所将以优化结构为重点，大力推进蓝筹股市场发展转型。

一方面，将吸引更多优质企业特别是战略新兴产业的企业加入，另一方面，还支持上市公司充分利用上交所市场平台，通过再融资、并购重组、资产注入、整体上市等方式做大做强。并将稳妥推出优先股等特别适合蓝筹股市场的金融工具，创新一些特别适合蓝筹股市场的交易机制。

而对于目前上交所市场呈“一股独大”之势，固定收益市场、财富管理市场的不发达情况，下一步，其将努力抓好债券市场、基金衍生品市场建设。

“以公司债扩大试点为契机，做好公司债发行主体、发行方式扩大的配套制度建设。”新闻稿称，“扩大国债预发行、政策性金融债、其他金融机构债券业务规模，提升可转债发行上市规模；推进信贷资产证券化发展。”

还将完善债券备案发行和上市交易机制，整合债券交易系统。并支持基金公司开发更多的适合不同投资者需要的新产品。做好全真环境下的个股期权模拟交易，为正式推出个股期权产品做好各种准备。（完）

(发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)

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