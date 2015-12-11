上交所将在完善沪港通、沪伦通后研究与韩交所互联互通

路透上海/首尔12月11日 - 韩国交易所(KRX)周五表示，同意与上海证交所研究两地股票和债券交易的互联互通方案。

对此，上海证券交易所称，目前，上交所主要致力于完善沪港通机制和沪伦通可行性研究两项重点工作，将在重点工作取得进展后积极研究与包括韩交所在内的其他市场的合作途径。

上交所新闻稿表示，长期以来，上交所与韩交所在高层互访、员工交流、信息互换、协助市场推介等领域开展了很多卓有成效的合作。近日，韩交所代表团拜访上交所，两所就未来合作方向进行了积极探讨。

“两家交易所同意研究连通两地的股票和债券交易，并作为长期项目，”韩国交易所在声明中称。

中国已经推出沪港通交易，正在研究联通上海和伦敦市场交易的可行性。(完)