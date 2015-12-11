上交所将在完善沪港通、沪伦通后研究与韩交所互联互通

中国车企和谐富腾计划投资17亿美元在南京建厂 生产电动汽车
路透北京1月19日 - 中国电动汽车创业公司和谐富腾(Future Mobility)计划在中国南京设厂，投资规模为116.4亿元人民币(17亿美元)，旨在抓住中国及其他地区电动汽车需求上升的机会。
路透上海/首尔12月11日 - 韩国交易所(KRX)周五表示，同意与上海证交所研究两地股票和债券交易的互联互通方案。
对此，上海证券交易所称，目前，上交所主要致力于完善沪港通机制和沪伦通可行性研究两项重点工作，将在重点工作取得进展后积极研究与包括韩交所在内的其他市场的合作途径。
上交所新闻稿表示，长期以来，上交所与韩交所在高层互访、员工交流、信息互换、协助市场推介等领域开展了很多卓有成效的合作。近日，韩交所代表团拜访上交所，两所就未来合作方向进行了积极探讨。
“两家交易所同意研究连通两地的股票和债券交易，并作为长期项目，”韩国交易所在声明中称。
中国已经推出沪港通交易，正在研究联通上海和伦敦市场交易的可行性。(完)
(发稿 张晓翀；; 审校 杨淑祯)
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路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
路透北京1月19日 - 大众汽车中国区CEO海兹曼(Jochem Heizmann)周四称，大众汽车计划2018年与中国安徽江淮汽车(JAC Motors)合作生产出首批汽车，期待双方的合资公司能在今年上半年获得政府批准。