上证所否认借道自贸区推国际板传言

中国太保去年净利同比下降32% 受投资收益下降等影响
路透上海3月30日 - 中国大型保险公司--太平洋保险（集团）股份有限公司周三晚间发布2016年年报，去年公司实现净利120.57亿元人民币，同比下降32%，主要受投资收益下降及准备金折现率变动的影响。
路透上海10月10日 - 针对市场有关借道上海自由贸易区推出国际板的传言，上海证券交易所周四中午通过官方微博予以否认，但仍难挽回中国股市当日的疲弱表现。
“该所至今既未考虑、也未研究利用上海自贸区推出国际板。目前，国际板的推出仍无时间表。”上证所在新浪的官方微博援引上海证券报记者的报道称。
此前证券时报等媒体通过微博发布消息，称有关部门已经同意上证所在上海自由贸易区设立分支机构，设立相关交易场所，允许境外公司在此上市。
这意味着此前酝酿多时的“国际板”将借道上海自贸区推出，从而对国内股市的资金面构成压力。受此影响，上海股市周四早盘尾段出现一波快速下跌。
不过在上证所发布澄清后，股市午盘亦未能扳回跌幅，沪综指.SSEC尾盘跌幅仍近1%。(完)
(发稿 丁琦；审校 张喜良)
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