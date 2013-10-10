上证所否认借道自贸区推国际板传言

路透上海10月10日 - 针对市场有关借道上海自由贸易区推出国际板的传言，上海证券交易所周四中午通过官方微博予以否认，但仍难挽回中国股市当日的疲弱表现。

“该所至今既未考虑、也未研究利用上海自贸区推出国际板。目前，国际板的推出仍无时间表。”上证所在新浪的官方微博援引上海证券报记者的报道称。

此前证券时报等媒体通过微博发布消息，称有关部门已经同意上证所在上海自由贸易区设立分支机构，设立相关交易场所，允许境外公司在此上市。

这意味着此前酝酿多时的“国际板”将借道上海自贸区推出，从而对国内股市的资金面构成压力。受此影响，上海股市周四早盘尾段出现一波快速下跌。

不过在上证所发布澄清后，股市午盘亦未能扳回跌幅，沪综指.SSEC尾盘跌幅仍近1%。(完)

(发稿 丁琦；审校 张喜良)

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