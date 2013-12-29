上交所扩大证券上市审核范围 新增基金和优先股

路透上海12月28日 -中国新股IPO(首次公开发行)重启前的相关配套规则陆续出台。上海证券交易所周五稍晚发布文件指出，将扩大证券上市审核事项的范围，纳入对证券投资基金份额的审核等相关内容；同时，对股票的相关审核，除普通股外，亦包括优先股。

上交所该证券上市审核实施细则，在原来的证券上市审核暂行规定基础上做了修订并正式更名，自发布之日起实施。对比前后规定，主要的修改在总则，其核心体现为审核内容的扩大化。

文件指出，主要有四项内容的审核适用该规定：股票、企业债券、公司债券、证券投资基金份额的首次上市；股票、企业债券、公司债券、可转换公司债券的暂停上市与恢复上市；股票、企业债券、公司债券、可转换公司债券、证券投资基金份额的终止上市，但因债券到期而终止上市的除外；上交所审核的其他证券上市、暂停上市、恢复上市及终止上市。

根据实施细则，上交所还将设立上市咨询委员会，为上市审核事宜提供咨询建议。上市委员会审核时召开审核会议的，会议由上交所从参审委员中指定的会议召集人主持。

此外，上交所同日还发布通知称，决定取消退市公司股份转让系统的设置，今后，沪市退市公司的股份将统一转至新三板挂牌转让。

中国证监会上月底发布关于进一步推进新股发行体制改革的意见，并预计到2014年1月，约有50家企业能完成相关程序并陆续上市。此外，证监会近日已就优先股试点管理办法公开征求意见，估计1月将正式公布。（完）

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(发稿 吴芳; 审校 张喜良)

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