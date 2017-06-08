上交所与哈萨克斯坦共建阿斯塔纳国际交易所 并持股25.1%

路透北京6月8日 - 中国上海证券交易所周四称，将与哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心管理局，共同投资建设阿斯塔纳国际交易所。据合作协议，上交所持有阿斯塔纳国际交易所25.1%的股份，并将在技术咨询、业务规划、产品设计、市场推广等方面对该交易所的筹建给予全方位支持。

上交所新闻稿称，该交易所将成为哈萨克斯坦国有资产证券化的重要平台，并致力于成为中亚地区的人民币交易中心和丝绸之路经济带上的重要金融平台，为“一带一路”建设项目落地提供融资服务。该交易所将建成涵盖股票、债券、衍生品、基金、大宗商品等产品，提供上市、交易和清算等一体化服务的国际化交易所。

“上交所高度重视与哈萨克斯坦在资本市场、特别是搭建为“一带一路”建设提供融资服务平台等方面的合作，确定了“战略意义与商业可持续发展并重”的指导思想，最终在与全球众多交易所的竞争中被哈方选中，成为战略合作伙伴，共同投资建设阿斯塔纳国际交易所。”上交所表示。

上交所并称，将充分发挥中国资本市场的特点与自身优势，结合哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心的建设与发展规划，通过与哈方共同筹建阿斯塔纳国际交易所，充分发挥资本市场融资平台的作用，为“一带一路”建设在哈萨克斯坦乃至中亚的落地提供切实可行的融资服务。 （完）

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