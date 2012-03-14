上证所拟放宽大宗交易涨跌幅限制并延长交易时间

据上证所网站,在放宽涨跌幅方面,计划通过大宗交易系统提供带锁定期大宗交易机制.大宗交易成交价格的涨跌幅限制幅度越宽,受让投资者购入的股份被锁定期越长.初步考虑锁定期大宗交易分为两档:涨跌幅限制范围为前收盘价格的70%-130%的,锁定期限至少为六个月;涨跌幅限制范围为前收盘价格的50%-150%的,锁定期限至少为一年.

同时上证所还拟降低大宗交易门槛,计划等比例调整A股、B股和基金的大宗交易最低限额,下调幅度为80%.A股大宗交易最低额度由50万股或300万元人民币调整至10万股或60万元人民币;B股由50万股或30万美元调整至10万股或6万元美元;基金调整至60万份或60万元;国债及债券回购调整至100手或10万元;其他债券调整至50手或5万元.