上证所拟放宽大宗交易涨跌幅限制并延长交易时间

中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
路透上海3月14日电---上海证券交易所周二稍晚发布通知,拟进一步优化大宗交易机制,例如放宽涨跌幅限制范围,延长交易时间及降低大宗交易门槛等.
据上证所网站,在放宽涨跌幅方面,计划通过大宗交易系统提供带锁定期大宗交易机制.大宗交易成交价格的涨跌幅限制幅度越宽,受让投资者购入的股份被锁定期越长.初步考虑锁定期大宗交易分为两档:涨跌幅限制范围为前收盘价格的70%-130%的,锁定期限至少为六个月;涨跌幅限制范围为前收盘价格的50%-150%的,锁定期限至少为一年.
上海证交所还计划在竞价交易市场收盘後增加一个独立的大宗交易时段(16:00－20:00).投资者通过大宗交易系统提交成交申报,当日成交,次日清算.同时,计划在该时段增加当日有效的"收盘价格申报"类型订单,买卖双方均按当日竞价交易市场收盘价格进行申报,根据时间优先、数量优先的原则成交.
同时上证所还拟降低大宗交易门槛,计划等比例调整A股、B股和基金的大宗交易最低限额,下调幅度为80%.A股大宗交易最低额度由50万股或300万元人民币调整至10万股或60万元人民币;B股由50万股或30万美元调整至10万股或6万元美元;基金调整至60万份或60万元;国债及债券回购调整至100手或10万元;其他债券调整至50手或5万元.
上述调整方案下周一(19日)前向上证所会员单位公开徵询意见.(完)
--发稿 林琦 审校 杨淑祯
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