上证所今年对于并购重组监管将严防杠杆和跨界等五大风险

中银香港称利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透上海1月20日 - 中国上海证券交易所周五表示，今年在上市公司并购重组监管方向，将严防杠杆风险、跨界风险、整合风险等五大风险，并全面提升服务国家战略能力，在混合所有制改革、上市公司走出去等方面给予上市公司咨询和培训等方面的扶持。
上证所指出，在并购重组监管方面，将要求上市公司详细披露杠杆资金的来源、比例、后续还款安排、需要支付的利息费用以及还款期限等关键信息，并进行“置顶式”的风险提示；对于跨主业购买资产的，重点关注上市公司是否具备跨界经营的技术条件、人才储备、运营经验。
在整合风险方面，要求上市公司详细披露标的资产核心技术人员、主要客户、知识产权是否存在流失或无法续期风险；对于境外并购，还特别要求披露是否存在地缘政治风险，是否会出现“水土不服”等问题。在减值风险方面，上市公司应当充分提示商誉和公允价值计量下各类资产可能存在的减值风险，以及由此引发的业绩波动。
另外，上市公司和交易对方，应当充分估计和如实披露重组失败的交易风险，并便利投资者知悉。
围绕国企混合所有制改革、落后产能化解、节能环保和生态建设、上市公司“走出去”战略等重点难点问题，上海证交所今年将构建“咨询、培训、信披”三位一体的服务模式，发挥好上交所的平台功能和示范功能。
在信息披露方面，上证所将尊重并购交易的市场规律，合理运用规则弹性，支持“三去一降一补”重点上市公司的差异化重组方案；推动跨境并购，在停牌时间、财务资料披露等方面，给予必要的政策空间。
上海证交所去年全年共完成并购重组594家次，交易总金额8,500亿元人民币，同比分别下降31%和18%。89家公司完成重大资产重组，涉及交易金额3,500亿元，合计增加市值约1,900亿元，新增市值超过百亿公司13家。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。