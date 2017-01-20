上证所今年对于并购重组监管将严防杠杆和跨界等五大风险

路透上海1月20日 - 中国上海证券交易所周五表示，今年在上市公司并购重组监管方向，将严防杠杆风险、跨界风险、整合风险等五大风险，并全面提升服务国家战略能力，在混合所有制改革、上市公司走出去等方面给予上市公司咨询和培训等方面的扶持。

上证所指出，在并购重组监管方面，将要求上市公司详细披露杠杆资金的来源、比例、后续还款安排、需要支付的利息费用以及还款期限等关键信息，并进行“置顶式”的风险提示；对于跨主业购买资产的，重点关注上市公司是否具备跨界经营的技术条件、人才储备、运营经验。

在整合风险方面，要求上市公司详细披露标的资产核心技术人员、主要客户、知识产权是否存在流失或无法续期风险；对于境外并购，还特别要求披露是否存在地缘政治风险，是否会出现“水土不服”等问题。在减值风险方面，上市公司应当充分提示商誉和公允价值计量下各类资产可能存在的减值风险，以及由此引发的业绩波动。

另外，上市公司和交易对方，应当充分估计和如实披露重组失败的交易风险，并便利投资者知悉。

围绕国企混合所有制改革、落后产能化解、节能环保和生态建设、上市公司“走出去”战略等重点难点问题，上海证交所今年将构建“咨询、培训、信披”三位一体的服务模式，发挥好上交所的平台功能和示范功能。

在信息披露方面，上证所将尊重并购交易的市场规律，合理运用规则弹性，支持“三去一降一补”重点上市公司的差异化重组方案；推动跨境并购，在停牌时间、财务资料披露等方面，给予必要的政策空间。

上海证交所去年全年共完成并购重组594家次，交易总金额8,500亿元人民币，同比分别下降31%和18%。89家公司完成重大资产重组，涉及交易金额3,500亿元，合计增加市值约1,900亿元，新增市值超过百亿公司13家。（完）