上交所将推进国开行来交易所发债--报载

路透上海10月11日 - 中国债市市场化程度有望不断加深。中国证券报周五援引上海证券交易所相关人士表示，除目前已推出的国债预发行交易这一重要创新举措外，下一步将积极推进中国国家开发银行来交易所发债、推动商业银行减记债及信贷资产证券化在交易所交易转让等多项创新举措。

上述人士并认为，将充分发挥交易所市场公开透明的优势，推进债券市场互通互融，支持实体经济发展。

中国上海证券交易所周四正式启动国债预发行业务，首期七年期国债预发行开盘收益率报3.990%，较其基准收益率3.992%微跌。

据上海证交所公告称，该期国债期限为七年，预发行交易证券简称为WI132007，证券代码为751800，采用收益率申报，基准收益率为3.992%；招标日为2013年10月16日，利息每年支付一次，预发行交易参考久期为6.00年。

财政部今年3月下旬发布通知，决定开展国债预发行试点，随后并将七年期记账式国债作为首批开始预发行试点的券种。

债券市场另一重要事件--国债期货，在时隔18年后，今年9月上旬重新登上舞台，针对品种为五年期国债，至今运行较为平稳。（完）

(发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)

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