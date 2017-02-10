上交所将完善期权合约设计 推动组合和证券保证金等创新

路透上海2月10日 - 上海证券交易所衍生市场部周五发布报告称，2016年上证50ETF期权市场运行平稳，但亦有一些亟待完善之处；今年上交所将继续完善期权合约设计，便利投资者精确对冲，并推动增加新的股票期权交易标的，择机推出组合保证金、大宗撮合交易机制等创新制度安排。

上证所网站刊登报告全文并称，期权合约设计方面，上交所拟将期权合约初始行权价格数量从原有的五个增加至九个。另外，在现有四个到期月份基础上再增加一个近月合约序列。

“增加合约行权价格已在期权全真模拟环境上线，未来择机正式推出，增加期权到期月份已完成方案设计准备技术开发，”报告称。

同时，期权组合保证金对特定组合策略减少保证金的收取，可在确保风险可控前提下大幅降低投资者卖出开仓成本，“已于（2016年）11月在上交所期权全真模拟环境中推出，”上交所称。

上交所还在探索证券保证金机制，为投资者提供使用已持有证券作为期权保证金的途径。

上交所还研究提高期权单笔最大申报数量，以提高市场流动性和盘口深度。研究优化熔断机制，减少不必要的熔断，避免对正常交易的过度中断。研究推出组合行权机制，对同时持有认购和认沽权利仓的投资者实行价差结算，便利投资者行权，提升结算效率。

此外，还确定了大宗撮合和协议交易机制方案，以降低大宗订单对市场价格的影响和冲击。

“目前，提高单笔最大申报数量、优化熔断机制已在期权全真模拟交易环境上线，组合行权和大宗交易机制已完成方案设计准备技术开发，”报告称。

创新交易产品方面，重点研究了证券借贷合约和信用利差期权两类产品。证券借贷合约是欧洲、台湾等地较为成熟的交易品种，对提升股票期权市场效率具有重要意义。信用利差期权以信用债收益率与无风险收益率之间的利差为标的，有助于丰富债券市场风险管理。

据统计，2016年上证50ETF期权总成交7,906.9万张，日均成交32.4万张；年末持仓131.5万张，日均持仓94.9万张；当年累计成交面值17,651.3亿元，日均成交面值72.3亿元；累计权利金成交431.9亿元，日均权利金成交1.8亿元。

报告指出，目前上证50ETF期权存在的一些亟待完善之处。例如标的单一，对证券市场覆盖面不足，其中金融行业权重近70%，具有较大局限性；二是市场交易成本较高，缺乏组合保证金和大宗交易机制情况下，机构投资者大单交易需求较难得到满足。

2015年2月上证50ETF期权正式上市，开启中国资本市场期权时代。

股票期权合约为上交所统一制定的、规定买方有权在将来特定时间，以特定价格买入或者卖出约定股票或者跟踪股票指数的交易型开放式指数基金(ETF)等标的物的标准化合约。 期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合约。就个股期权来说，期权的买方(权利方)通过向卖方(义务方)支付一定费用(权利金)，获得一种权利。买方可以选择放弃行使权利，但如果决定行使权利，卖方就有义务配合。(完)

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