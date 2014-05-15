上证所即将开启个股期权业务全网测试--报载

路透上海5月15日 -上海证券报周四报导，个股期权业务迈入最后冲刺阶段。上交所将于周六（17日）启动个股期权业务全网测试。业内人士表示，全网测试即通关测试，顺利通关则意味着交易系统在技术层面已全面就绪，正式推出或只待监管层打响政策发令枪。

近期，上交所向各家券商下发了《个股期权业务全网功能测试方案》的通知。通知显示，此次测试是由上交所、中国结算上海分公司及参测券商共同参与，测试是为了验证个股期权业务相关技术系统在生产环境中是否就绪。

报导称，测试将分成三大方面。首先，周六将完成个股期权技术系统功能全网测试，主要内容为期权交易申报、成交返回、行情等登记结算业务；下周六将进行个股期权技术系统性能测试，主要测试技术系统压力、容量和稳定性；31日的测试主要是检验个股期权技术系统可恢复性。

华东券商个股期权业务相关负责人表示，此次测试是业务正式推出前的通关测试，属业务推出前的准备工作。系统测试通关则意味着券商及交易所技术层面已无障碍。

少数券商如海通证券(600837.SS)、兴业证券(601377.SS)等已经完成上交所的现场验收工作。某大型上市券商个股期权业务负责人预计，综合各项测试和准备时间，以及已经完成现场验收的券商准备情况，个股期权有望在5月底6月初完成上线前的准备工作。未来在监管层下发期权管理办法、个股期权业务方案及配套实施细则后，个股期权有望正式开闸。

报导指出，监管层正在制定《期权交易管理暂行办法》，将统一规范商品期权与金融期权，为各期权交易场所开展期权业务提供明确的法律规范。而上交所也将根据业务方案完善期权配套指引与协议，发布《期权交易规则》、《期权业务风险控制管理办法》等。

近期，包括招商证券(600999.SS)、海通证券在内的多家证券公司纷纷发布公告称，将向证券交易所申请个股期权经纪业务、自营业务、做市商资格。其中，海通证券明确提出个股期权自营规模20亿元人民币，初期为5亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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