中国将持续推动PPP项目融资方式创新 支持项目资产证券化--上交所

路透北京3月10日 - 中国上海证券交易所周五表示，对符合条件的优质PPP项目资产证券化产品实行业务受理及评审的绿色通道，首批PPP项目资产证券化产品由专人负责即报即审。下一步，将持续推动PPP项目融资方式创新，支持PPP项目企业及相关中介机构开展PPP项目资产证券化业务。

上交所新闻稿称，近期受理了中信证券-首创股份污水处理PPP项目收费收益权、华夏幸福固安工业园区新型城镇化PPP项目供热收费收益权、中信建投-网新建投庆春路隧道PPP项目三只资产支持证券挂牌转让申请。

“三个PPP项目属于传统基础设施领域PPP项目，均为国家发展改革委首批证券化推荐项目。”新闻稿指出。

上交所并称，三个项目集中在污水处理、供热收费的公用事业以及基础设施建设领域，均为传统基础设施领域PPP项目。推动PPP项目资产证券化有利于盘活PPP项目存量资产，吸引更多社会资本参与PPP项目建设，提高PPP项目资产流动性，推进供给侧结构性改革。

2016年末，发改委和证监会联合发布通知推动PPP项目资产证券化融资，以盘活PPP项目存量资产；明确已建成并正常运营两年以上、具持续经营能力的传统基础设施领域PPP项目可进行证券化融资，并将优先选取符合国家发展战略、主要社会资本参与方为行业龙头企业的PPP项目。

另外，根据发改委和证监会此前通知，各省级发展改革委应当会同相关行业主管部门，重点推动符合条件的PPP项目在上海证券交易所和深圳证券交易所开展资产证券化融资，场所方面并未提及机构间私募产品报价与服务系统。(完)