上交所放宽QFII证券交易投资范围和持股比例限制

路透北京3月19日 -中国上海证券交易所周三称，放宽合格境外机构投资者（QFII）证券交易的投资范围，新增优先股、政策性金融债、资产支持证券、国债预发行交易等品种。对单只A股合计持股比例限制由20%提高到30%。

上交所网站的新闻稿称，此次将合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者（RQFII）一并纳入规范范围，明确对合格投资者名下实际投资者的监管要求。

“单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司股份总数的10%；所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和，不超过该上市公司股份总数的30%。”实施细则规定。

细则规定了合格境外机构投资者可投资于上交所的交易品种，除股票、债券、基金、权证外，新增了优先股、政策性金融债、资产支持证券、国债预发行交易等新品种。

但细则同时显示，外国投资者对上市公司战略投资不受比例限制，允许开立多个证券账户，可委托最多3家具有上交所会员资格的境内证券公司办理业务，但每个证券账户只能指定在一家公司。

细则要求，若发生可能的异常交易行为，上交所可要求合格投资者及时报告名下实际投资者证券交易及其持股情况。同时要求券商在委托代理协议中约定异常交易申报的处理方式。

欲了解实施细则详情，请点选交易所网站 here

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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