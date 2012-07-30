上交所拟设风险警示板 冲击ST

路透上海7月30日电---中国上海证券交易所上周五稍晚发布徵求意见稿称,拟设风险警示板,被实施风险警示的股票及被作出终止上市决定但处於退市整理期尚未摘牌的股票,将进入该板交易,其价格涨跌幅限制分别为1%和5%.

中国证券报上周六引述分析人士表示,细则的出台将对现有ST板块公司将带来巨大冲击,高风险公司将进一步被市场抛弃.

刊登在上交所网站的"风险警示股票交易实施细则(徵求意见稿)"并称,上市公司股票存在下列情形之一的,在风险警示板进行交易,包括被实施退市风险警示、因暂停上市後恢复上市被实施其他风险警示、因退市後重新上市被实施其他风险警示、因其他情形被实施其他风险警示.

其中,第一种情形的股票简称前冠以"*ST"标识,其他情形的股票简称前冠以"ST"标识.

实施细则并规定,风险警示股票价格的涨幅限制为1%,但A股前收盘价格低於0.5元人民币的,其涨幅限制为0.01元人民币,B股前收盘价格低於0.05美元的,其涨幅限制为0.001美元;风险警示股票的跌幅限制为5%.退市整理股票价格的涨跌幅限制均为10%.

此外,风险警示股票盘中换手率达到或超过30%的,上海证交所可以根据市场需要,对其实施盘中临时停牌,停牌时间持续至当日14:55.

而同一账户或同一控制人控制的多个账户,当日累计买入的单只风险警示股票,数量不得超过50万股.

上交所称,此举旨在防范上市公司股票交易风险,保障上市公司退市制度的切实执行,保护投资者的合法利益.

统计数据显示,目前沪深两市共有168只ST和*ST股,剔除已暂停上市的股票,目前两市共有149只ST和*ST股,其中上交所上市的有77只.(完)

参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 边竞; 审校 曾祥进

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