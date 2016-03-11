上交所近期将发布绿色债券相关规则 择机发布绿色债券指数

路透上海3月11日 - 中国上海证交所周五在其官方微博中指出，该所将借鉴国际绿色债券市场发展经验，在近期发布绿色债券相关规则，为绿色债券提供“绿色通道”等更多政策支持。

微博还指出，在时机成熟时发布绿色债券指数，建立绿色债券板块，切实引导交易所债券市场支持绿色产业。

2015年，在上交所完成发行上市的支持绿色环保行业的公司债券和资产支持证券共24单，融资总额约250亿元人民币，募集资金投向工业节能、生物质资源回收利用、分布式能源等国家政策支持的绿色行业。

此次，国内债券的两大审核机构--国家发改委和中国央行近期分别颁布绿色债券的相关规则，例如发改委1月初发布《绿色债券发行指引》，要加快绿色债券审核程序，并适当调整准入条件，将债券募集资金占项目总投资比例放宽至80%，且发行绿色债券的企业不受发债指标限制。（完）