上证所将对绿色公司债统一标识以鼓励各类机构投资者投资

路透上海3月15日 - 中国上海证交所周二称，将积极引导交易所债市支持绿色产业，助力绿色发展；上证所将对绿色公司债进行统一标识，以鼓励符合条件的各类机构投资者投资；而中国节能环保集团等多家企业正筹备绿色公司债发行。

上证所发布的“关于开展绿色公司债试点的通知”指出，绿色公司债试点将在现行公司债规则框架内推进，将对相关募集资金使用和信息披露提出针对性的要求，同时鼓励由第三方专业机构进行绿色认证，确保债券募集资金投向绿色产业。

上证所并表示，同时鼓励政府相关部门和地方政府出台更多优惠政策，共同发展绿色债券市场；并在时机成熟时编制发布绿色债券指数，建立绿色债券板块。而包括中国节能环保集团、浙江省能源集团等在内的多家企业目前积极筹备绿色公司债发行。

2015年，在上交所完成发行上市的支持绿色环保行业的公司债券和资产支持证券共24单，融资总额约250亿元人民币，募集资金投向工业节能、生物质资源回收利用、分布式能源等国家政策支持的绿色行业。

此前，国家发改委和中国央行也分别颁布绿色债券的相关规则，例如发改委1月初发布《绿色债券发行指引》，要加快绿色债券审核程序，并适当调整准入条件，将债券募集资金占项目总投资比例放宽至80%，且发行绿色债券的企业不受发债指标限制。（完）